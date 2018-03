Condividi | S.O. 16:10 Ecco la fotografia delle elezioni politiche (sempre molto diverse dalle Amministrative). Tutte le scelte degli algheresi dal 2013 al 2018. Pesante mazzata per Pd e Forza Italia. Incrementi a due cifre per Salvini e Grillini. Anche ad Alghero scompare il Centro Alghero: tracollo Dem, Fi, Centristi

2013|2018 Volano 5 Stelle e Lega



ALGHERO - Cambiano le scelte degli elettori algheresi in tema di elezioni politiche. In Riviera del Corallo il primo partito, così come accaduto nel 2013, si conferma il Movimento 5 Stelle, ma cresce di ben 12 punti percentuali, passando dal 31% del 2013 (7.506 voti) al 43,69% del 2018 (9626).



In linea con quanto accaduto per la Lega di Matteo Salvini che passa da un insignificante 0,1% del 2013 all'11,42% (2454 voti) del 2018. Un dato decisamente al rialzo rispetto a cinque anni fa, se anche si considera la presenza del simbolo del Psd'Az, fermo però al 2,3%.



A registrare la frenata più brusca anche a livello locale i due partiti più blasonati. Il Partito Democratico è quello che segna il tracollo maggiore, passando dal 24,4% (5903 voti) delle politiche del 2013 al 13,83% del 2018 (3046). Non sta molto meglio Forza Italia che crolla al 15,42% contro il 21,5% dell'allora Popolo della Libertà nel 2013.



Anche ad Alghero scompare il Centro. Nel 2013, infatti, tra Udc 2,2%, Scelta Civica 6,4% e Fli 0,4% i partiti più moderati sommavano il 9,0% dei consensi. Niente a che vedere con le percentuali attuali. Seppur rimescolati nei simboli e nei leader, l'Udc - Noi con l'Italia si ferma all'1,24% e la Civica Popolare di Lorenzin allo 0,78%.