Alghero città del buon Cibo: colloqui

ALGHERO - Pubblicati gli elenchi degli ammessi alla selezione e il calendario dei colloqui per il progetto di Servizio civile Nazionale "Alghero Città del buon Cibo". La durata del servizio è di dodici mesi e ai volontari sarà riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro. Il bando si riferisce alla selezione dei volontari da impiegare per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" - PON IOG - nell'ambito delle finalità istituzionali del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione dedicata al Servizio civile Nazionale.