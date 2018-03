Condividi | M.P. 23:20 Chiamata di imbarco per un marinaio sul traghetto Nuraghes della compagnia di navigazione Tirrenia Tirrenia: chiamata di imbarco per un marinaio



PORTO TORRES - Chiamata di imbarco per un marinaio sul traghetto Nuraghes della compagnia di navigazione Tirrenia. I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, in regola con tutti i corsi previsti, dovranno presentarsi presso l'ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di porto di Porto Torres, martedì 6 marzo alle ore 11 muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità.