Condividi | Red 19:16 Anche quest’anno, l´Amministrazione comunale propone la manifestazione “Rosso di mare”, dedicata al bogamarì, elemento fondante della tradizione storica algherese. Domani pomeriggio, la sala conferenze de Lo Quarter propone un convegno sul tema Ad Alghero, il Bogamarì nel piatto



ALGHERO – Anche quest'anno, l’Amministrazione comunale di Alghero propone anche quest’anno la manifestazione “Rosso di mare”, dedicata al bogamarì, il riccio di mare, elemento fondante della tradizione storica algherese. La manifestazione sarà incentrata sulla promozione del rigoroso rispetto delle regole e delle buone pratiche che mirano a garantire la sostenibilità della risorsa. Ciò, nell’ottica della sua salvaguardia, e del favorire un commercio trasparente ed etico. Allo stesso tempo, comprenderà iniziative mirate a combattere la pesca abusiva ed il mercato nero della vendita della polpa di riccio, che stanno mettendo a serio rischio lo stato della risorsa.



Per domani, mercoledì 7 marzo, alle 16, nella sala conferenze de Lo Quarter, è stato programmato un convegno dal titolo “Il Mare nel piatto-Tutela e valorizzazione del riccio di mare”, che vuole rappresentare un momento di riflessione con tutti i soggetti portatori d’interesse. Inoltre, nell'ambito della manifestazione, si è programmato per sabato 23 marzo un “Press trip”, con la collaborazione dell'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione, mentre per tutta la durata della manifestazione, nei ristoranti aderenti alla rassegna, è possibile assaporare il riccio di mare con i piatti proposti dagli chef.



Tanti gli interventi previsti al convegno. All'assessore comunale alla Cultura Gabriella Esposito toccheranno i saluti istituzionali, l'apertura dei lavori sarà curata dal presidente della Fondazione Alghero Raffaele Sari Bozzolo, mentre i saluti dell'Amministrazione comunale saranno portati dall'assessore comunale alle Attività produttive Ornella Piras. Iolanda Viale (Agenzia Laore Sardegna) parlerà de "Le prescrizioni del decreto regionale sulla pesca del riccio di mare" e Mauro Manca (Coldiretti Impresapesca) interverrà "Per un commercio trasparente ed etico delle risorse ittiche". Ermanno Mazzetti (Coldiretti Nord Sardegna) parlerà della "Vendita diretta dal produttore al consumatore", Michele Sanna (Associazione Pescatori subacquei professionali del Nord Sardegna) della "Pesca sostenibile per la tutela delle risorse ittiche", mentre Massimo Cadeddu (Confcommercio) concluderà il convegno parlando dell'Accordo di filiera.