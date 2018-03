Condividi | Red 9:18 Dalla Giunta regionale, 400mila euro per la fauna in difficoltà. «A Nuoro il nuovo centro di recupero», annuncia l´assessore regionale della Difesa dell´Ambiente Donatella Spano. Anche l´Amp Capo Caccia-Isola Piana tra le aree beneficiate Ambiente: nuovi fondi dalla Regione



ALGHERO - Sono state confermate anche per il 2018 somme per 400mila euro destinate alle attività di soccorso, recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Lo ha deciso ieri (martedì), la Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano.



«La novità di quest’anno è che stiamo trasferendo risorse anche alla Provincia di Nuoro - sottolinea Spano - L’Amministrazione provinciale ha infatti espresso l'intenzione di attivare, in accordo con Forestas, un nuovo centro di recupero che potrebbe essere realizzato a Oliena, in località Gollei, dove già esistono delle strutture adeguate».



Lo stanziamento per soccorso della fauna terrestre alle Province è pari a 240mila euro, mentre i restanti 160mila euro vengono ripartiti per la conservazione della fauna marina fra i soggetti della Rete regionale formata dalle cinque Aree marine protette Isola dell'Asinara, Capo Caccia-Isola Piana, Capo Carbonara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre e dal Comune di Pula. Commenti ALGHERO - Sono state confermate anche per il 2018 somme per 400mila euro destinate alle attività di soccorso, recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Lo ha deciso ieri (martedì), la Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano.«La novità di quest’anno è che stiamo trasferendo risorse anche alla Provincia di Nuoro - sottolinea Spano - L’Amministrazione provinciale ha infatti espresso l'intenzione di attivare, in accordo con Forestas, un nuovo centro di recupero che potrebbe essere realizzato a Oliena, in località Gollei, dove già esistono delle strutture adeguate».Lo stanziamento per soccorso della fauna terrestre alle Province è pari a 240mila euro, mentre i restanti 160mila euro vengono ripartiti per la conservazione della fauna marina fra i soggetti della Rete regionale formata dalle cinque Aree marine protette Isola dell'Asinara, Capo Caccia-Isola Piana, Capo Carbonara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre e dal Comune di Pula.