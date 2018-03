Condividi | Red 11:19 Sabato, è in programma la presentazione ufficiale delle squadre rossoblu di serie B, serie C, serie D, under ed over, maschile e femminile La Torres tennis al via in tutti i campionati



SASSARI - Si avvicina l’inizio della stagione sportiva e per la Torres tennis sarà un’altra annata ricchissima di impegni, su molti fronti, grazie alla presenza in diciassette competizioni a squadre, che coinvolgeranno atleti di tutte le età: «Partecipare ai campionati a squadre è una responsabilità importante - ha ricordato il direttore sportivo della società Marco Ticca - che si prende in accordo con la società e che va al di la del risultato del singolo atleta. E’ un obbligo ma, soprattutto, un onore per chi può rappresentare il circolo, la maglia e la città di Sassari, in una competizione in cui sono fondamentali anche i rapporti di solidarietà tra compagni e la condivisione». I campionati a squadre rappresentano per la Torres un onere gravoso in termini organizzativi, ma sono anche il fiore all’occhiello del Tennis club, con quattro di serie C, tutte molto competitive e quest’anno, con uno sforzo ulteriore, lo sponsor ufficiale “E’ ambiente” ha permesso di lavorare in ottica futura.



L’obiettivo dichiarato è quello di puntare alla promozione con la squadra A e di ottenere il massimo da tutti gli atleti, alcuni dei quali giovanissimi, che potranno fare esperienza sul campo e far proseguire la tradizione di coloro che sono cresciuti sulla terra rossa del circolo di Via Coradduzza, come Marco Pinna e Federico Pintus, presenti all’incontro con un altro perno della formazione, l’algherese Cristiano Monte. Della prima squadra faranno parte anche coloro che non hanno potuto presenziare: Gianluca Sarais, Giulio Torroni, Vega Hernandez, Lopez San Martin ed Andrea Cherchi. Sul fronte femminile, l’auspicio della società è di portare, nell'arco di un paio di anni, anche le ragazze rossoblù a poter competere in un campionato nazionale. La crescita è costante e con impegno e sacrificio i risultati non tarderanno ad arrivare.



Ecco il quadro completo delle competizioni a cui prenderanno parte gli atleti rossoblu.

Serie C maschile B: Panu, Bura, N.Oronti, Pittalis, Dattena, Sgarella e Caggiari.

Serie C femminile A: Patta, Monti, Satta, Carlini, Sechi, Sgarella e Pintore.

Serie C femminile B: Pinna, Marrosu, Madau e Puggioni.

Serie D2 femminile: Cicu, Giua, Ruggiu, Mosseddu.

Serie D3 Maschile: Mat.Mura, A.Oronti, Genovesi, Burruni, Cesaraccio, Macioccu, Piredda e Scanu.

Serie D4 maschile: Pala, Pinna, Pintus, Cattenari, Cillara, Marroccu ed Acca.

Over 50: Rodella, Andolfi e Cillara.

Under 10 misto: Mar.Mura, Sanna, Porcheddu, Profili e Milleri.

Under 12 femminile: Cicu e Giua.

Under 12 maschile: Benenati ed A.Oronti.

Under 14 maschile A: Pittalis e Mat.Mura.

Under 14 maschile B: Ledda, Burrai e Cesaraccio.

Under 14 femminile: Puggioni, Sechi e Ruggiu.

Under 16 maschile A: Bura e N.Oronti.

Under 16 maschile B: Cesaraccio, Genovesi, Macioccu, Piredda e Scanu.

