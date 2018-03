Condividi | M.P. 18:25 Antonio Masala 31 anni è stato nominato con decreto del sindaco Sean Wheeler martedì 6 marzo, a seguito di avviso pubblico a cui hanno partecipato 11 candidati Antonio Masala nuovo amministratore Multiservizi



PORTO TORRES - La società in house Multiservizi, braccio operativo dell’amministrazione comunale, ha un nuovo amministratore unico. Antonio Masala 31 anni è stato nominato con decreto del sindaco Sean Wheeler martedì 6 marzo, a seguito di avviso pubblico a cui hanno partecipato 11 candidati.



Laurea magistrale in Economia e Commercio, consulente contabile e dirigente di Autonomia popolare, Antonio Masala dovrà attendere l’approvazione del decreto da parte dell’assemblea dei soci prima di assumere la carica per tre anni, e comunque non prima del 13 marzo. Succede a Salvatore Zappareddu nominato amministratore unico nel 2015. PORTO TORRES - La società in house Multiservizi, braccio operativo dell’amministrazione comunale, ha un nuovo amministratore unico. Antonio Masala 31 anni è stato nominato con decreto del sindaco Sean Wheeler martedì 6 marzo, a seguito di avviso pubblico a cui hanno partecipato 11 candidati.Laurea magistrale in Economia e Commercio, consulente contabile e dirigente di Autonomia popolare, Antonio Masala dovrà attendere l’approvazione del decreto da parte dell’assemblea dei soci prima di assumere la carica per tre anni, e comunque non prima del 13 marzo. Succede a Salvatore Zappareddu nominato amministratore unico nel 2015.