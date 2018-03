Condividi | Red 9:02 Weekend lungo, da domani, giovedì, a sabato in Riviera del Corallo. Il Miramare gastro & music pub inizia questa tre giorni festeggiando tutte le donne Miramare: musica e mimose per l´8 marzo



ALGHERO - Weekend lungo, da oggi (giovedì) a sabato 10 marzo in Riviera del corallo. Tre eventi, tre concerti in tre giorni consecutivi ad Alghero, il primo dedicato alla Festa della donna, il secondo un omaggio ai Pearl Jam ed infine, la prima volta in città della Big band. Il Miramare gastro & music pub inizia questa tre giorni festeggiando tutte le donne: Oggi, "una mimosa per tutte": questo il nome scelto per un omaggio sia floreale, sia musicale. Ad esibirsi, saranno i "Senza base", band sassarese composta da Leonardo Soliveras e Puccio Pulino alle chitarre e voce, Graziano Madrau alle tastiere e Tonio Pulino alla batteria.



Il venerdì è invece il giorno del Friday tribute night, la rassegna musicale che porta ad Alghero l'esibizione dei più importanti tributi presenti sul territorio sardo ed il 9 Marzo si terrà un'anteprima assoluta: la prima uscita dei "No code", unica tribute band dei Pearl Jam nell'Isola. Sono cinque musicisti provenienti da diversi centri del nord Sardegna a portar in scena il tributo ad Eddie Vedder & Co. ripercorrendo la discografia della Hall of fame rock band di , tra chitarre distorte e momenti acustici.



