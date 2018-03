Condividi | Red 10:04 Dopo le due vittorie conquistate la scorsa settimana, ancora due importantissime sfide casalinghe per la compagine algherese, impegnata nell´Open Uisp e nel cmapionato di Promozione Basket: doppio successo per la Gabetti



ALGHERO – La Gabetti Alghero, dopo le due vittorie della scorsa settimana, torna ancora in campo tra le mura amiche del PalaManchia. 72-51 il risultato nel campionato di Promozione Fip contro la New Basket Ploaghe e 49-42 contro la Fenix nel torneo Open Uisp Sardegna. Due successi molto importanti per il sodalizio di patron Salteri, perchè arrivati durante altrettante sfide con dirette concorrenti per la partecipazione ai play-off. In particolare, nel campionato di Promozione maschile, grazie alla prova di domenica scorsa, i ragazzi di coach Cardone si trovano al secondo posto in classifica, mentre in Uisp, i rossi della Riviera del corallo guadagnano il terzo posto dopo le due capolista. Alla luce della classifica, le sfide di questa settimana hanno un sapore particolare: sul parquet di Via Manca questa sera (giovedì) arriva l'Olmedo e domenica Le Pleiadi Macomer, entrambe dirette inseguitrici della Gabetti.



Uisp. La sfida tra i rossi e l'Olmedo è una classica del torneo in cui le due squadre che si rispettano e stimano tenteranno sin dall'inizio di trovare l'allungo vincente. Ma questo match sarà reso maggiormente interessante proprio dall'obiettivo in palio: insomma, un vero e proprio spareggio per accedere alla Seconda fase. Sfida in programma questa sera, al Palazzetto dello Sport “Luca Manchia”, alle 20.45.



Promozione. Dopo la regular season, le prime quattro squadre classificate si sfideranno in una final four per aggiudicarsi il salto di categoria. Entrambi i roster si trovano oggi nei posti migliori, ma nessuno di questi è al sole. All'andata, la gara finì con 6punti di vantaggio per la Gabetti, che domenica deve provare a vincere ancora per rimanere un gradino più in alto rispetto alla diretta concorrente. Si giocherà alle 18, al PalaManchia.



Nella foto: il nuovo capitano della Promozione Francesco Sechi in azione Commenti ALGHERO – La Gabetti Alghero, dopo le due vittorie della scorsa settimana, torna ancora in campo tra le mura amiche del PalaManchia. 72-51 il risultato nel campionato di Promozione Fip contro la New Basket Ploaghe e 49-42 contro la Fenix nel torneo Open Uisp Sardegna. Due successi molto importanti per il sodalizio di patron Salteri, perchè arrivati durante altrettante sfide con dirette concorrenti per la partecipazione ai play-off. In particolare, nel campionato di Promozione maschile, grazie alla prova di domenica scorsa, i ragazzi di coach Cardone si trovano al secondo posto in classifica, mentre in Uisp, i rossi della Riviera del corallo guadagnano il terzo posto dopo le due capolista. Alla luce della classifica, le sfide di questa settimana hanno un sapore particolare: sul parquet di Via Manca questa sera (giovedì) arriva l'Olmedo e domenica Le Pleiadi Macomer, entrambe dirette inseguitrici della Gabetti.Uisp. La sfida tra i rossi e l'Olmedo è una classica del torneo in cui le due squadre che si rispettano e stimano tenteranno sin dall'inizio di trovare l'allungo vincente. Ma questo match sarà reso maggiormente interessante proprio dall'obiettivo in palio: insomma, un vero e proprio spareggio per accedere alla Seconda fase. Sfida in programma questa sera, al Palazzetto dello Sport “Luca Manchia”, alle 20.45.Promozione. Dopo la regular season, le prime quattro squadre classificate si sfideranno in una final four per aggiudicarsi il salto di categoria. Entrambi i roster si trovano oggi nei posti migliori, ma nessuno di questi è al sole. All'andata, la gara finì con 6punti di vantaggio per la Gabetti, che domenica deve provare a vincere ancora per rimanere un gradino più in alto rispetto alla diretta concorrente. Si giocherà alle 18, al PalaManchia.Nella foto: il nuovo capitano della Promozione Francesco Sechi in azione