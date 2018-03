Condividi | Red 9:32 Questa settimana, l´incontro nella sede di Via Carlo Alberto 115 è anticipato al giovedì, sempre alle 19. Si parlerà con il presidente del comitato di quartiere Michela Pensè, l´assessore comunale all´urbanistica Alessandro Balzani ed il rappresentante della Polizia locale Carmelo Pais Partito dei sardi incontra il Caragol



ALGHERO - Questa settimana, l'incontro nella sede di Via Carlo Alberto 115 della comunità di Alghero del Partito dei sardi è anticipato al giovedì, sempre alle 19. Si parlerà del quartiere Caragol con il presidente del comitato di quartiere Michela Pensè, con l'assessore comunale all'urbanistica Alessandro Balzani e con il rappresentante della Polizia locale Carmelo Pais. L'incontro è aperto a tesserati, simpatizzanti e cittadini curiosi.