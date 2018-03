video Condividi | S.O. 8:34 Soddisfazione per gli avvocati Danilo Mattana e Alberto Sechi: l´auspicio è che si possano definire i contenziosi in essere anche perché il prossimo 15 marzo si terrà in Corte di Cassazione l´udienza sulla legittimità del sequestro Surigheddu, gli avvocati brindano

«Riconoscimento agli allevatori»



ALGHERO - «E' la riprova che quando la pubblica amministrazione ed i cittadini collaborano, civilmente e senza riserve mentali, il risultati si ottengono». Soddisfazione per gli avvocati Danilo Mattana (nel video) e Alberto Sechi che accolgono positivamente la scelta della Regione di procedere con l'affitto dei terreni occupati da oltre trent'anni nelle aziende agricole di Surigheddu e Mamuntanas [



«Attendiamo i dettagli, in particolare i prezzi, ma siamo sicuri che anche in questo caso si potrà trovare un punto di vista comune» sottolineano i due legali algheresi. «E' il dovuto riconoscimento all'opera degli allevatori che in tutti questi anni hanno mantenuto i terreni in condizioni di produttività».



Lo storico accordo tra Regione e allevatori apre le porte al rilancio definitivo del comprensorio, uno dei territori più fertili della Sardegna. Il compendio di Surigheddu e Mamuntanas ha un’estensione complessiva di circa 1.200ettari. Le aziende vennero acquisite nel 1986 dall’Ersat ed inserite nei beni del patrimonio indisponibile della Regione (il cosiddetto “Monte Pascoli”). All'indomani dell'accordo, l'auspicio è che, in questo modo, si possano definire i contenziosi in essere anche perché il prossimo 15 marzo si terrà in Corte di Cassazione l'udienza sulla legittimità del sequestro. ALGHERO - «E' la riprova che quando la pubblica amministrazione ed i cittadini collaborano, civilmente e senza riserve mentali, il risultati si ottengono». Soddisfazione per gli avvocati Danilo Mattana () e Alberto Sechi che accolgono positivamente la scelta della Regione di procedere con l'affitto dei terreni occupati da oltre trent'anni nelle aziende agricole di Surigheddu e Mamuntanas [ LEGGI ].«Attendiamo i dettagli, in particolare i prezzi, ma siamo sicuri che anche in questo caso si potrà trovare un punto di vista comune» sottolineano i due legali algheresi. «E' il dovuto riconoscimento all'opera degli allevatori che in tutti questi anni hanno mantenuto i terreni in condizioni di produttività».Lo storico accordo tra Regione e allevatori apre le porte al rilancio definitivo del comprensorio, uno dei territori più fertili della Sardegna. Il compendio di Surigheddu e Mamuntanas ha un’estensione complessiva di circa 1.200ettari. Le aziende vennero acquisite nel 1986 dall’Ersat ed inserite nei beni del patrimonio indisponibile della Regione (il cosiddetto “Monte Pascoli”). All'indomani dell'accordo, l'auspicio è che, in questo modo, si possano definire i contenziosi in essere anche perché il prossimo 15 marzo si terrà in Corte di Cassazione l'udienza sulla legittimità del sequestro. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv