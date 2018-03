video Condividi | A.S. 8:46 In bilancio i fondi per la ristrutturazione completa dell´ex Caserma dei Carabinieri di via Simon ad Alghero, oggi distretto della creatività. Pronto il trasloco per Res Pubblica. Le parole del sindaco Mario Bruno Ex Caserma, trasloco e riqualificazione: un milione



ALGHERO - La conferma arriva dalle parole del sindaco di Alghero, Mario Bruno. Alcune associazioni hanno formalizzato l'uscita dal Distretto della Creatività oggi ubicato nell'ex Caserma di via Simon, nel cuore della città, che in futuro - non nell'immediato, precisa il sindaco - potrebbe cambiare sede. L'immobile, infatti, andrà incontro ad una profonda opera di riqualificazione per la quale sono previsti in bilancio circa un milione di euro. «Nel frattempo il progetto sul distretto della creatività continua, riapriremo il bando provando a coinvolgere anche altre associazioni».