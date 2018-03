Basilica di San Saturnino chiusa al pubblico

7/3/2018 Disservizi nella rete informatica di Alghero Questa mattina, nel corso di alcuni lavori stradali in ambito urbano, non attinenti con le attività dell’Ats Sardegna, è stato arrecato un grave danno ad un cavo in fibra ottica creando difficoltà di comunicazione per le strutture sociosanitarie dell´Ats nell´area di Alghero