Sandalia Sustanibility ad Alghero



ALGHERO - Il Sandalia Sustanibility film festival arriva al Distretto della creatività di Piazza Pino Piras, ad Alghero. Una tre giorni di proiezioni sulla sostenibilità con un fittissimo programma, tutte le sere, da oggi (venerdì) a domenica 11 marzo, dalle 16 alle 23. I film, tutti in concorso, provengono da Italia, Spagna, India e Russia. Oggi, dalle 17 alle 18, sezione di film d'animazione, per il piacere anche dei più piccoli. Il programma delle proiezioni si trova sulla pagina Facebook "Sandalia Sustainability film festival", nell'evento "9 marzo-Distretto della creatività".