Sabato sera, nel salone del Polisoccorso Alghero, in Via Liguria, le due società di baseball algheresi presenteranno il programma dell'attività agonistica del Progetto Alghero Baseball: Tigri e Catalana presentano il 2018



ALGHERO - Sabato 10 marzo, alle 17, nel salone del Polisoccorso Alghero, in Via Liguria, le due società di baseball algheresi presenteranno il programma dell’attività agonistica 2018 del Progetto Alghero. Da tre anni, il Progetto Alghero vede la collaborazione delle Tigri baseball e della Catalana baseball e softball per potenziare e valorizzare la pratica del baseball e del softball in città, partendo dalle scuole e dalla preparazione dei tecnici ai quali le squadre vengono affidate.



Nel corso del pomeriggio, sarà presentata la stagione che vede l’importante novità del campionato nazionale di serie B, che manca ad Alghero dal 2002. Traguardo maturato grazie ai successi della squadra Seniores che, nel 2017, è arrivata fino alla finale promozione, persa poi contro i toscani della Red Jack. A gennaio, la Federazione italiana baseball e softball ha accolto, per merito sportivo, la domanda di ripescaggio in serie B della Catalana, cambiando notevolmente le dinamiche societarie del Progetto Alghero.



La squadra, grazie al lavoro dei presidenti Salvatore Meloni (Catalana) e Salvatore Cherchi (Tigri), si è quindi rinforzata con l’arrivo di un allenatore-giocatore e di un lanciatore, entrambi venezuelani, che saranno presentati nel corso della serata. Inoltre, è stata confermata la partecipazione della Catalana ai campionati Under 18 baseball, il ritorno nel Softball femminile in serie B, nonché tutte le categorie giovanili iscritte dalle Tigri ai campionati regionali, dal minibaseball all’Under 15.



