Leggi di settore: obbligo di presentare l´Isee

SASSARI - La Regione autonoma della Sardegna richiede per i beneficiari delle leggi di settore, compresa la legge 20/97, la presentazione dell'Isee. In attesa del completamento del percorso di riordino della materia, si procederà per il 2018 con i riconoscimenti dei sussidi secondo i criteri previsti dalla normativa attuale, quindi in base all'autocertificazione dei redditi, nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate.



L'Isee richiesto per gli adulti è quello ordinario per i sussidi-assegni mensili e l'Isee ordinario o socio-sanitario (disabilità accertata) per i rimborsi spese di viaggio e soggiorno. Per i minorenni, è richiesto l'Isee ordinario o l'Isee minorenni nei casi di presenza di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Durante l'orario di apertura al pubblico, gli uffici dei servizi sociali territoriali procederanno all'acquisizione necessaria dell'Isee e contestualmente dell'autocertificazione.