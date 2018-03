Condividi | Red 22:11 «Gli anziani rivestono un importante ruolo nelle nostre comunità», ha sottolineato Giovanni Masala, riconfermato alla guida della Associazione pensionati Coldiretti provinciale di Oristano I pensionati Coldiretti Oristano confermano il presidente



ORISTANO - Giovanni Masala è stato riconfermato alla presidenza dell’Associazione pensionati di Coldiretti Oristano. Ieri mattina 8giovedì), nella sala riunioni della sede provinciale Coldiretti, in Via Cavour 6, alla presenza del presidente regionale del sodalizio Gianni Girasole e del segretario regionale Pier Bruno Murru e della provinciale Vitalia Cara, del presidente provinciale Coldiretti Giovanni Murru e del vicedirettore Emanuele Spanò, l’ assemblea dei delegati, all’unanimità, si è espressa per attribuire un secondo mandato a Masala.



Settant'anni di Narbolia, allevatore ed esperto di zootecnia, Giovanni Masala si è dichiarato contento della sua riconferma. «E’ un riconoscimento importante – ha affermato il presidente dell’Associazione pensionati Coldiretti Oristano – che continuerò a svolgere con entusiasmo e spirito costruttivo. Gli anziani hanno un ruolo importante nelle nostre comunità sia sotto l’aspetto economico, che sociale. Chi ha lavorato una vita nel settore agricolo - conclude Giovanni Masala – prosegue il suo impegno attivo, spesso a supporto dei familiari, in quanto resta tutta la vita agricoltore».



Eletto anche il nuovo Consiglio direttivo: vicepresidente Antonio Sinis di Oristano; consiglieri Renato Bergamin di Arborea, Salvatore Chergia di Cabras, Paolo Sanneris di Arborea, Renzo Cotza di Uras, Umberto Favalessa di Arborea, Lucia Laconi di Villaurbana, Giovanni Massa di Siris, Mariano Podda di Solarussa, Davide Pilloni di Marrubiu, Mario Urru di Ardauli, Margherita Sedda di Paulilatino, Maria Franca Desogus di Simaxis e Severino Laconi di Siamanna. Nominato anche il Collegio dei revisori dei conti: presidente Antonio Arcai di Arborea, Francesco Serra di Villaurbana, Francesco Zoccheddu di Seneghe, Lorenzo Mereu di Mogorella e Giuseppe Mariano Montisci di San Nicolò d’Arcidano.



