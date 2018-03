Condividi | Red 19:44 Dopo la prima giornata di lezioni di domenica 11 febbraio, nuovo appuntamento, nel fine settimana, con i Corsi, giunti quest´anno all´edizione numero 15 Corsi invernali di jazz: week-end a Nuoro



NUORO – Dopo la prima giornata di lezioni di domenica 11 febbraio, nuovo appuntamento a Nuoro, nel fine settimana, con i Corsi invernali di jazz, giunti quest'anno alla 15esima edizione. Una trentina gli iscritti che domani, sabato 10 marzo, si ritroveranno dalle 15 alle 19 alla Scuola civica di musica “Antonietta Chironi”, in Vua Mughina, per riprendere il percorso didattico con i loro insegnanti.



Insegnanti che rispondono ai nomi di Francesca Corrias (per le lezioni di canto), Massimo Carboni (sassofono), Giovanni Sanna Passino (tromba), Salvatore Spano (pianoforte), Angelo lazzeri (chitarra), Salvatore Maltana (contrabbasso e basso elettrico) e Gianni Filindeu (batteria), mentre il responsabile artistico dei Corsi è Giovanni Agostino Frassetto. In serata, per allievi e docenti, impegno extradidattico a S'Iscopile, il locale in Via Brusco Onnis: in programma, a partire dalle 22, una jam session aperta al pubblico.



Domenica 11, invece, giornata intera di lezioni alla Scuola civica di musica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il prossimo e conclusivo appuntamento con la 15esima edizione dei Corsi invernali di jazz, organizzati dall'Ente musicale di Nuoro, con l'Assessorato comunale alla Cultura, è in calendario sabato 21 e domenica 22 aprile. Per iscriversi, occorre compilare la scheda, che si può scaricare dal sito internet dell'Ente musicale, ed inviarla via e-mail, insieme alla ricevuta del versamento della quota d'iscrizione di 35euro, all'indirizzo web nuorojazz@entemusicalenuoro.it.

