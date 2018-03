Condividi | M.P. 16:42 Richiesto un incontro alla Multiss per avviare la collaborazione e preparare il piano d´azione. Il cronoprogramma prevederà attività in tutti i quartieri, ma i cittadini potranno anche inviare segnalazioni Porto Torres, disinfestazione blatte: chiesto un piano di azione



PORTO TORRES - L'assessorato all'Ambiente sta portando avanti le attività propedeutiche agli interventi preventivi di disinfestazione dalle blatte negli spazi pubblici. È stata, infatti, inviata alla Multiss, società in house della Provincia incaricata di svolgere questo tipo di interventi nel territorio, una specifica richiesta d'incontro per la preparazione del piano d'azione. La collaborazione del Comune avverrà attraverso l'impiego di due unità del personale che si occuperanno delle operazioni di apertura e chiusura dei tombini.



«La disinfestazione può avere una maggiore efficacia nelle belle giornate, mentre se gli interventi venissero effettuati contestualmente ai fenomeni di maltempo rischieremmo di non ottenere i risultati sperati. Il meteo, a partire dai prossimi giorni, dovrebbe concedere un po' di tregua. Abbiamo, perciò, richiesto un incontro alla Multiss per pianificare un programma d'interventi a tappeto, mirato proprio ad evitare la proliferazione delle blatte nel periodo estivo», sottolinea l'assessora all'Ambiente, Cristina Biancu. «L'incontro con la Multiss ci consentirà di approfondire gli aspetti tecnici e definire i tempi».



Quest'anno – aggiunge l'assessora – potremo contare sulla presenza di nostro personale in supporto alla Multiss. Vogliamo cercare di frenare la diffusione di questi insetti infestanti che diventa maggiore quando le temperature salgono e per questo ci stiamo muovendo in anticipo insieme ai nostri uffici. Il cronoprogramma prevederà attività in tutti i quartieri, ma i cittadini potranno anche inviarci segnalazioni nel caso dovessero riscontrare la presenza di blatte e insetti negli spazi pubblici». La disinfestazione sarà effettuata nelle prime ore del mattino. I cittadini potranno effettuare le segnalazioni all'ufficio Ambiente del Comune, chiamando i numeri 079 5008700/8707.