Martedì 13 marzo, alle 18, nella Biblioteca comunale di Villanova Monteleone, verrà presentato "Il fiore che non ti ho dato", l'ultimo libro dello scrittore Armando Maraucci Libri: Maraucci a Villanova



VILLANOVA MONTELEONE - Proseguono gli appuntamenti organizzati dall’Assessorato alla Cultura di Villanova Monteleone e dalla Biblioteca comunale per promuovere la storia e la cultura del paese. Martedì 13 marzo, alle 18, nella Biblioteca comunale di Villanova Monteleone, verrà presentato “Il fiore che non ti ho dato”, l’ultimo libro dello scrittore Armando Maraucci.



Il libro racconta di una pacifica dimostrazione popolare contro il mancato macinamento del grano, avvenuta a Villanova Monteleone il 24 giugno 1944 nel mulino de Sa Lughe, che terminò in tragedia per l’eccessiva reazione ai tumulti da parte delle Forze dell’ordine, con l’uccisione di Giovanni Giuseppe Riu ed il ferimento di altre persone. Il racconto si basa, principalmente, sulla testimonianza del figlio della vittima, Leonardo Riu, e di testimoni dell’epoca, corroborato da pazienti ricerche documentali intraprese dall’autore.



Dopo il saluto del sindaco Quirico Meloni e dell'assessore alla Cultura Giovanni Piras, moderati da Salvatore Meloni, seguiranno gli interventi dell'autore e di Riu. Si tratta della quarta pubblicazione di Maraucci, napoletano trapiantato da più di quarant'anni a Villanova Monteleone, che nelle sue opere cerca di far riemergere dall'oblio quelle storie, ormai dimenticate, che fanno però parte della memoria storica e comunitaria del paese.