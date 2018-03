video Condividi | Red 10:07 Differenziata: sfondato il tetto del 50% ad Alghero



In arrivo in questi giorni ad Alghero i nuovi mezzi di ultima generazione dedicati all´ampliamento del servizio porta a porta. Intanto cresce sensibilmente in pochi mesi la percentuale di raccolta differenziata che si attesta oltre il 53% (senza contare l´avvio del nuovo servizio su tutto il quartiere della Pietraia). Soddisfatto l´assessore che ringrazia i residenti per l´impegno, chiede collaborazione e assicura accorgimenti laddove si riscontrano lievi disservizi. Una volta a regime - dice Raniero Selva - il servizio garantirà maggior decoro, pulizia ed efficienza In arrivo in questi giorni ad Alghero i nuovi mezzi di ultima generazione dedicati all´ampliamento del servizio. Intanto cresce sensibilmente in pochi mesi la percentuale di raccolta differenziata che si attesta oltre il 53% (senza contare l´avvio del nuovo servizio su tutto il quartiere della Pietraia). Soddisfatto l´assessore che ringrazia i residenti per l´impegno, chiede collaborazione e assicura accorgimenti laddove si riscontrano lievi disservizi. Una volta a regime - dice Raniero Selva - il servizio garantirà maggior decoro, pulizia ed efficienza • Guarda e condividi il video su Alguer.tv