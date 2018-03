video Condividi | S.O. 11:05 «Più rapporti con l´Università»



L´ex Caserma di via Simon ad Alghero va incontro ad un trasloco (oggi risiede il distretto della creatività) e ad una successiva riqualificazione (in bilancio un milione di euro per la ristrutturazione). L´ex sindaco Tonino Baldino ricorda l´esigenza di realizzare in città una casa dello studente per venire incontro ai numerosi giovani fuori sede che frequentano la facoltà di Architettura. E apre ad una ipotesi sul futuro utilizzo della struttura ubicata nel cuore di Alghero. Ma avverte: va rafforzato il rapporto tra Comune e Università. Le sue parole Commenti L´ex Caserma di via Simon ad Alghero va incontro ad un trasloco (oggi risiede il distretto della creatività) e ad una successiva riqualificazione (in bilancio un milione di euro per la ristrutturazione). L´ex sindaco Tonino Baldino ricorda l´esigenza di realizzare in città una casa dello studente per venire incontro ai numerosi giovani fuori sede che frequentano la facoltà di Architettura. E apre ad una ipotesi sul futuro utilizzo della struttura ubicata nel cuore di Alghero. Ma avverte: va rafforzato il rapporto tra Comune e Università. Le sue parole • Guarda e condividi il video su Alguer.tv