Domani, andrà in onda una nuova puntata di "Gustibus", alle 10.45, su La7. Il presentatore sardo Anthony Peth, inviato speciale perLa7, promuove due realtà simbolo del nord ovest dell´Isola: i carciofi di Uri (con la 28esima sagra del Carciofo) e la Focaccieria Milese di Alghero (conosciuta in tutta la Sardegna) Uri ed Alghero protagoniste su La7



ALGHERO - Le eccellenze della regione protagoniste del piccolo schermo. Il presentatore sardo Anthony Peth, inviato speciale perLa7, promuove due realtà simbolo del nord ovest dell'Isola: i carciofi di Uri (con la 28esima sagra del Carciofo) e la Focaccieria Milese di Alghero (conosciuta in tutta la Sardegna). Domani, domenica 11 marzo, andrà in onda una nuova puntata di “Gustibus”, alle 10.45, su La7, dove Peth, in veste di ambasciatore del gusto, fa scoprire luoghi, gusti e sapori italiani e, in queste settimane, le puntate saranno dedicate alla sua amata terra.



Occhi puntate sulle bellezze del piccolo paesino in provincia di Sassari, Uri ed il progetto innovativo di irrigazione promosso dall’Univeristà degli studi di Sassari per proseguire in questa puntata con la bella Alghero, tanto amata da turisti e non. Protagonista di puntata la focaccieria di fronte al porto, il Milese, attività nata come un piccolo bar nel 1971 per diventare poi la realtà che è oggi. Persino dagli abitanti del Cagliaritano e per i turisti provenienti da tutto il mondo è diventata una tappa obbligatoria della città catalana. Molte sono le tentate imitazioni in questi anni, ma il panino del Milese è solo uno: un mix di ingredienti, ma la formula segreta è una salsa che solo la famiglia conosce bene e tramanda in generazione.



La troupe di La7 capitanata da Anthony Peth ha deciso due storie di tradizione ma anche di innovazione per rappresentare al meglio il nord Sardegna nella fortunatissima trasmissione domenicale Gustibus condotta da Roberta De Matthaeis e giunta al sesto anno, con replica il sabato su La7d, alle 11.15. Prossima tappa Cagliari, perché le bellezze della Sardegna non finiscono, come le sue storie di appartenenza e tradizione enogastronomica.



Nella foto: il presentatore Anthony Peth con Sonia Fiori del Milese