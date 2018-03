Condividi | M.V. 14:50 In attesa della presentazione ufficiale da parte di Sogeaal, sul Quotidiano di Alghero una proiezione di tutti i collegamenti già programmati sullo scalo Riviera del Corallo per l´estate: 15 voli internazionali, 13 nazionali e 17 charter (2 misti). Si parte il 25 marzo con Barcellona, Memmingen e Bruxelles Ecco la summer 2018 da Alghero

45 destinazioni: è countdown



ALGHERO - E' partito il conto alla rovescia per l'avvio della summer 2018 dall'aeroporto internazionale di Alghero. Dal 25 marzo, infatti, al via il collegamento Vueling con Barcellona e riprendono le attività in regime di hub stagionale per Ryanair che, al netto di novità dell'ultim'ora, conferma tutti e sei i collegamenti internazionali, a cui si aggiungono i tre annuali (Milano-Bergamo, Pisa e Bologna). In attesa della presentazione ufficiale da parte di Sogeaal, sul Quotidiano di Alghero ecco una proiezione di tutti i collegamenti già programmati sullo scalo Riviera del Corallo per l'estate: 15 voli internazionali, 13 nazionali e 17 charter, di cui 2 misti (Corecom). Sui voli di linea, a garantire le maggiori opportunità è sempre la compagnia low cost irlandese con 14 rotazioni settimanali internazionali e 19 nazionali [



Voli internazionali. Primi decolli in calendario il 25 marzo diretti in Belgio, Germania e Spagna. L'Alghero-Bruxelles (Ryanair) avrà cadenza bi-settimanale con partenze il giovedì e sabato. Stesso discorso per l'Alghero-Memmingen (Ryanair) che invece volerà tutti i mercoledì e la domenica. L'Alghero-Barcellona è invece operato dalla Vueling due volte alla settimana [



Voli nazionali. Importanti le novità sui voli interni: oltre a Blue Air, Alitalia e Ryanair che confermano i collegamenti su Roma Fiumicino, Torino, Milano Linate, Bergamo, Bologna e Pisa (tutti giornalieri tranne Torino e Pisa con 5 rotazioni a settimana), tra maggio, giugno e luglio previste le nuove rotte Volotea e EasyJet. Volotea punta Venezia, Verona, Genova (dal 26 maggio) e Napoli (dal 13 maggio) [



Voli charter. Rispetto allo scorso anno si registra un lieve aumento anche nei charter, che tra maggio e ottobre garantiscono ben 17 collegamenti con l'Inghilterra Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. Il traffico preponderante è operato dalla Thomson e Tui Fly con voli settimanali da Londra, Manchester, Birmingam, Stoccolma, Orebro, Göteborg, Oslo, Bergen, Helsinky, Copenaghen, Billund. C'è poi il volo Air Nostrum su Santiago di Compostela [ Commenti ALGHERO - E' partito il conto alla rovescia per l'avvio della summer 2018 dall'aeroporto internazionale di Alghero. Dal 25 marzo, infatti, al via il collegamento Vueling con Barcellona e riprendono le attività in regime di hub stagionale per Ryanair che, al netto di novità dell'ultim'ora, conferma tutti e sei i collegamenti internazionali, a cui si aggiungono i tre annuali (Milano-Bergamo, Pisa e Bologna). In attesa della presentazione ufficiale da parte di Sogeaal, sulecco una proiezione di tutti i collegamenti già programmati sullo scalo Riviera del Corallo per l'estate: 15 voli internazionali, 13 nazionali e 17 charter, di cui 2 misti (). Sui voli di linea, a garantire le maggiori opportunità è sempre la compagnia low cost irlandese con 14 rotazioni settimanali internazionali e 19 nazionali [ LEGGI ].. Primi decolli in calendario il 25 marzo diretti in Belgio, Germania e Spagna. L'Alghero-Bruxelles (Ryanair) avrà cadenza bi-settimanale con partenze il giovedì e sabato. Stesso discorso per l'Alghero-Memmingen (Ryanair) che invece volerà tutti i mercoledì e la domenica. L'Alghero-Barcellona è invece operato dalla Vueling due volte alla settimana [ LEGGI ]. Sempre Ryanair riattiva tra il 26 e 27 marzo le tratte bisettimanali su Francoforte, Bratislava ed Eindhoven (Olanda), e quella trisettimanale sullo scalo londinese di Stansted. EasyJet conferma Londra Luton e aggiunge dal 27 giugno Ginevra. Smartwings vola a Praga (dal 31 maggio), mentre Volotea attiva i collegamenti per Madrid (7 maggio). C'è infine la Corendon con i voli misti (charte-linea) sugli aeroporti di Amsterdam (trisettimanale dal 1 aprile) e Maastricht (24 aprile).Importanti le novità sui voli interni: oltre a Blue Air, Alitalia e Ryanair che confermano i collegamenti su Roma Fiumicino, Torino, Milano Linate, Bergamo, Bologna e Pisa (tutti giornalieri tranne Torino e Pisa con 5 rotazioni a settimana), tra maggio, giugno e luglio previste le nuove rotte Volotea e EasyJet. Volotea punta Venezia, Verona, Genova (dal 26 maggio) e Napoli (dal 13 maggio) [ LEGGI ], EasyJet vola invece, oltre che su Milano Malpensa, anche su Venezia e Napoli [ LEGGI ].Rispetto allo scorso anno si registra un lieve aumento anche nei charter, che tra maggio e ottobre garantiscono ben 17 collegamenti con l'Inghilterra Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. Il traffico preponderante è operato dalla Thomson e Tui Fly con voli settimanali da Londra, Manchester, Birmingam, Stoccolma, Orebro, Göteborg, Oslo, Bergen, Helsinky, Copenaghen, Billund. C'è poi il volo Air Nostrum su Santiago di Compostela [ LEGGI ], il CityJet per Dublino da giugno e l'AirAlsie da Göteborg. La Corendon invece vola su Amsterdam e Maastricht (dal 24 aprile) [ LEGGI ].