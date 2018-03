Condividi | Red 16:55 Una rete di Immobile nel quarto minuto di recupero vale il 2-2 nel match tra rossoblu e Lazio, disputata sul manto erboso della Sardegna Arena e valido per la 28esima giornata del massimo campionato Serie A: Cagliari beffato nel recupero



CAGLIARI – Una rete di Immobile nel quarto minuto di recupero vale il 2-2 nel match tra rossoblu e Lazio, disputata sul manto erboso della Sardegna Arena e valido per la 28esima giornata del campionato di serie A. Prima del via, minuto di raccoglimento per la morte dell'ex rossoblu Davide Astori ed al 13' (13 era il numero della sua maglia), tutti in piedi per un lungo applauso in suo onore.



PRIMO TEMPO. In apertura, sul traversone di Lucas Leiva, Lulic è il più pronto, ma la sua spizzata è fuori misura. I primi 20' scorrono lenti e senza che i due portieri siano chiamati ad interventi degni di nota. Al 22', il diagonale da fuori area di Luis Alberto non trova lo specchio della porta per poco. Due minuti dopo, Han incorna un traversone di Miangue dalla sinistra: Strakosha lo devia sulla traversa, ma non può niente sul tap in vincente di testa di Pavcoletti, che porta in vantaggio i rossoblu. Al 26', contrasto Ceppitelli-Immobile in area locale: attaccante a terra, proteste ospiti, che valgono solo un'ammonizione allo stesso numero 17. Al 31', Strakosha blocca una conclusione da fuori di Ionita. Tre minuti dopo, arriva il pareggio biancoceleste: punizione di Luis Alberto e Ceppitelli, nel tentativo di anticipare Luis Alberto, batte Cragno di testa. Al 42', Lulic cerca di intervenire su un cross di Basta, ma non riesce ad impensierire Cragno. L'arbitro concede 3' di recupero. Giallo a Lulic al 47'. Le due squadre vanno al riposo sull'1-1.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 53', ammonito Lucas Leiva. Tre minuti dopo, corner di Luis Alnberto verso il secondo palo, incornata di Immobile e palla sul fondo. Al 61', giallo per Ionita. Due minuti dopo, Milinkovic-Savic subentra e Parolo e, un giro non lancette dopo, Lukaku cede il posto a Felipe Anderson. Al 66', primo cambio rossoblu, con Deiola al posto di Ionita. Due minuti dopo, contatto Luiz Felipe-Pavoletti, ma le proteste locali sono ignorate dall'arbitro. Subito dopo, l'arbitro ricorre al Var: è calcio di rigore. Va sul dischetto Barella, che spiazza Strakosha e riporta in vantaggio il Cagliari al 73'. Un minuto dopo,cross di Felipe Anderson, incornata di Immobile e Cragno para. Ad un quarto d'ora dalla fine, la Lazio esaurisce i cambi a propria disposizione, inserendo Nani per De Vrij. Al 78', la difesa rossoblu libera corto dopo un corner, palla a Felipe Anderson, che calcia malissimo. Un minuto dopo, lo stesso brasiliano ci riprova, ma Cragno fa buona guardia. A dieci minuti dalla fine, secondo cambio rossoblu, con Han che cede il posto a Diego Farias. Al minuto 84, ammonito Deiola. Due minuti dopo, giallo per Radu. A due minuti dalla fine, Diego Farias lavora un buon pallone in area, ma Strakosha salva tutto. Un minuto dopo, ultimo cambio locale, con Dessena al posto di Barella. L'arbitro concede cinque minuti di recupero. Al 92', ci prova Nani, ma la sfera esce di un soffio. Due minuti dopo, Felipe Anderson innesca Immobile dalla tre quarti, che batte al volo di tacco Cragno ed ammutolisce la Sardegna Arena.



CAGLIARI-LAZIO 2-2:

CAGLIARI: Cragno, Romagna, Ceppitelli, Castan, Miangue, Faragò, Ionita (21'st Deiola), Padoin, Barella (44'st Dessena), Han (35'st Diego Farias), Pavoletti. Allenatore Diego Lopez.

LAZIO: Strakosha, Luiz Felipe, De Vrij (30'st Nani), Radu, Basta, Parolo (18'st Milinkovic-Savic), Lucas Leiva, Lulic, Lukaku (19'st Felipe Anderson), Luis Alberto, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

ARBITRO: Marco Guida.

