Al via la Settimana mondiale del cervello

CAGLIARI – Da oggi (lunedì) a domenica 18 marzo, anche in Sardegna si tiene la “Settimana del cervello” (“Brain awareness week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche per arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello. Istituita nel 1996 dalla “Dana alliance for brain initiatives”, ogni anno, a marzo, la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, biologi, neuroscienziati) in una celebrazione del cervello creativa ed innovativa rivolta ai cultori ed ai cittadini di tutte le età.



La terza edizione della Settimana del cervello in Italia è organizzata e coordinata da Hafricah.Net, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana foundation che, dal 2007, funge da anello di congiunzione tra il mondo accademico ed il pubblico interessato all’argomento. Quest’anno, in Sardegna, sono previsti ventotto eventi gratuiti ed aperti al pubblico.



A Cagliari, in particolare, sono iniziati oggi gli screening gratuiti per la prevenzione della demenza, che dureranno tutta la settimana, mentre mercoledì 14 marzo, un seminario su "Il cervello nello sviluppo" tratterà i disturbi del neurosviluppo che possono emergere nell'infanzia e nell'adolescenza. Giovedì 15, un seminario affronterà il tema dell'invecchiamento cerebrale ed esporrà le risorse che si possono attivare per contrastarlo. Il calendario locale completo è consultabile sul sito della manifestazione.