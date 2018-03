Condividi | M.P. 19:22 Da quest´anno, così come preannunciato lo scorso anno dalle organizzatrici, le insegnanti Patrizia Pirino e Maria Alessandra Congiatu, il concorso, oltre allo sguardo su Porto Torres, avrà una sezione dedicata all´Asinara, intitolata a Fabrizio Pittalis, poeta di Porto Torres anche lui scomparso qualche anno fa Concorso in nome dei talenti turritani Pittalis e Alessandro



PORTO TORRES - Il 12 marzo ricorre il secondo anniversario della scomparsa del giovane architetto turritano Giacomo Alessandro. In questa data viene bandita dall’Istituto comprensivo 1 la seconda edizione del concorso fotografico "Porto Torres inVisibile". Da quest'anno, così come preannunciato lo scorso anno dalle organizzatrici, le insegnanti Patrizia Pirino e Maria Alessandra Congiatu, il concorso, oltre allo sguardo su Porto Torres, avrà una sezione dedicata all'Asinara, intitolata a Fabrizio Pittalis, poeta di Porto Torres anche lui scomparso qualche anno fa.



Giacomo e Fabrizio, due giovani di grande talento, venuti a mancare prematuramente, hanno rivolto il loro sguardo innamorato, seppure in campi diversi, alla loro città e al suo territorio. Nel bando che scade il 31 maggio 2018 i concorrenti possono presentare un racconto fotografico composto da 3 scatti, in bianco e nero o a colori realizzate con qualunque mezzo e legate tra loro secondo un criterio personale scelto dall’autore.



Le fotografie ammesse alla fase finale saranno esposte in una mostra collettiva che verrà allestita in uno spazio culturale della città di Porto Torres. Le foto selezionate saranno verranno inoltre pubblicate sulla pagina ufficiale facebook -Concorso Portotorresinvisibile. I progetti selezionati saranno valutati da una giuria tecnica composta da esperti e tecnici del settore. I vincitori saranno proclamati nel pomeriggio del giorno 24 giugno 2018. Il bando integrale si trova sulla pagina facebook Concorso Porto Torres inVisibile. PORTO TORRES - Il 12 marzo ricorre il secondo anniversario della scomparsa del giovane architetto turritano Giacomo Alessandro. In questa data viene bandita dall’Istituto comprensivo 1 la seconda edizione del concorso fotografico "Porto Torres inVisibile". Da quest'anno, così come preannunciato lo scorso anno dalle organizzatrici, le insegnanti Patrizia Pirino e Maria Alessandra Congiatu, il concorso, oltre allo sguardo su Porto Torres, avrà una sezione dedicata all'Asinara, intitolata a Fabrizio Pittalis, poeta di Porto Torres anche lui scomparso qualche anno fa.Giacomo e Fabrizio, due giovani di grande talento, venuti a mancare prematuramente, hanno rivolto il loro sguardo innamorato, seppure in campi diversi, alla loro città e al suo territorio. Nel bando che scade il 31 maggio 2018 i concorrenti possono presentare un racconto fotografico composto da 3 scatti, in bianco e nero o a colori realizzate con qualunque mezzo e legate tra loro secondo un criterio personale scelto dall’autore.Le fotografie ammesse alla fase finale saranno esposte in una mostra collettiva che verrà allestita in uno spazio culturale della città di Porto Torres. Le foto selezionate saranno verranno inoltre pubblicate sulla pagina ufficiale facebook -Concorso Portotorresinvisibile. I progetti selezionati saranno valutati da una giuria tecnica composta da esperti e tecnici del settore. I vincitori saranno proclamati nel pomeriggio del giorno 24 giugno 2018. Il bando integrale si trova sulla pagina facebook Concorso Porto Torres inVisibile.