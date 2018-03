Condividi | Red 21:17 Giovedì sera, nella sede del Partito dei sardi, in Via Carlo Alberto 115, si parlerà del Parco di Porto Conte: promozione del parco e politiche di sviluppo economico legate all´attività del sito ambientale Pds: focus sul Parco di Porto Conte



ALGHERO - Giovedì 15 marzo, alle 19, nella sede del Partito dei sardi, in Via Carlo Alberto 115, si parlerà del Parco di Porto Conte: promozione del parco e politiche di sviluppo economico legate all'attività del sito. Presenti il direttore Mariano Mariani, il presidente Luigi Cella, i consiglieri di amministrazione Piero Canu e Tore Mulas e l'assessore comunale all'Ambiente Raniero Selva. Oltre a tesserati e simpatizzanti, l'incontro è aperto a tutti.