Coldiretti Dorgali: Leonardo Salis presidente



DORGALI - Leonardo Salis è il nuovo presidente di sezione di Coldiretti Dorgali. È stato eletto questa mattina (martedì), da una partecipata assemblea dei soci.



Si tratta del terzo rinnovo di sezione per la Federazione Nuoro Ogliastra dopo Triei e Loceri, che entro la primavera vedrà la nomina di tutte le sezioni e dei dirigenti provinciali. Salis, 51enne pastore, è al suo primo incarico in Coldiretti e succede a Luciano Useli Bacchitta che andrà a ricoprire il ruolo di vice.



È anche presidente in carica della Cooperativa Dorgali pastori, un modello virtuoso nel panorama lattiero caseario sardo. Cooperativa che diversifica e non si è focalizzata sulla monocoltura del pecorino romano. Inoltre, segue i soci non solo nel ritiro del latte, ma anche nell'approvigionamento di mangimi e foraggio, garantendo da una parte un'alimentazione uniforme agli animali e dall'altra un risparmio economico ai soci.



