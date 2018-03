Condividi | Red 15:39 Sabato 24 marzo, nella Torres di San Giovanni, l´associazione organizza una nuova raccolta sangue, in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Civile Fratres Alghero: nuova raccolta sangue



ALGHERO – Sabato 24 marzo, dalle 8.30 alle 13, nella Torre San Giovanni, l’Associazione Fratres Alghero donatori di sangue organizza, in collaborazione con il locale Centro Trasfusionale dell’Ospedale Civile, una nuova raccolta di sangue. L'associazione invita tutti i donatori idonei a partecipare numerosi, visto che in questi primi mesi dell’anno, soprattutto a causa della violenta e persistente ondata di influenza, la mancanza di sangue è particolarmente rilevante.



A questa condizione, si aggiunge la quotidiana e costante richiesta, dovuta alle ormai note patologie che affliggono molti cittadini sardi. L’Associazione Fratres, facente parte della Consociazione nazionale Fratres donatori di sangue, «è e sarà costantemente presente nella città di Alghero, offrendo il suo contributo cercando di apportare, per quanto possibile, un piccolo aiuto a quella che si può definire una vera piaga sociale. Vi aspettiamo per questo ennesimo gesto di solidarietà». Come sempre, a tutti i donatori verrà offerta la colazione e verranno recapitati i referti a casa.



Inoltre, gli istruttori dell'associazione, brevettati Irc e presenti sul posto, daranno una dimostrazione pratica, a chi lo vorrà, sul come praticare alcune fondamentali manovre di primo soccorso: la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree, sia per adulti, sia pediatrica. Conoscere ed applicare queste tecniche, anche in ambiente domestico, è spesso determinante per la sopravvivenza dell'infortunato.