Nell'ambito dell'azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell'evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso un controllo nei confronti di una società di ristorazione di Cagliari. E´ stato scoperto che non ha dichiarato canoni percepiti per la cessione in affitto dell'azienda Gestione in nero: evasi quasi 56mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso un controllo nei confronti di una società di ristorazione di Cagliari. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della coretta osservanza delle disposizioni tributarie in materia di imposte dirette ed Iva.



L'attività delle Fiamme gialle ha consentito di accertare che l'azienda verificata, nel 2013, ha locato ad altra società la propria attività e che tale locazione costituiva la sua unica fonte di reddito. Questa circostanza, tuttavia, non è mai stata evidenziata all'Erario: pertanto, la società è risultata evasore totale per le tre annualità sottoposte a verifica, avendo omesso di presentare le previste dichiarazioni al fisco ed occultando ricavi per complessivi 55.948euro.