Tennis: esordio vincente per la Torres



SASSARI - Buona la prima per i ragazzi della Torres tennis “E' ambiente” impegnati nella sfida di apertura della stagione di campionato regionale di serie C a squadre sul campo del Tc Porto Torres, privo del suo numero 1 Antonio Zucca. 0-6 il risultato in favore della compagine sassarese.



Nei singolari, Monte si impone 6-1 6-2 su Pia, Pintus 6-1 6-0 su Proli, Pinna 6-2 6-2 su Porcu e Sarais 6-2 6-0 su Lepori. Due successi in due set anche nei doppi: la coppia Pintus/Sarais vince 6-2 6-4 su Pia/Proli, mentre Pinna/Monte superano Idini/Fragasso 6-1 6-0.



La Fase a gironi ha preso avvio domenica e proseguirà fino a domenica 29 aprile. Le date dei play-off promozione e dei play-out salvezza sono domenica 20 e 27 maggio. Il campionato è formato da sedici squadre, suddivise in due gironi da otto. Le prime due squadre di ogni girone disputano le semifinali. La Torres partecipa con due formazioni A e B, inserite nei due gironi.



Girone 1: Ct Decimomannu, Ct Macomer, Poggio sport village, Quattro mori tennis team, Tc Cagliari b, Tc Ittiri, Tc Porto Torres e Torres tennis a “E' ambiente”.

Girone 2: Sporting Ct Quartu, Tc 70 Oristano, Tc Assemini, Tc Cagliari a, Tc Calangianus, Tc Su planu, Tc Terranova Azimut investimenti e Torres tennis b.



