Miramare: musica dal vivo ad Alghero

ALGHERO - Dopo aver festeggiato l'8 marzo con un omaggio floreale e la musica dei “Senza base”, aver ascoltato il tributo ai Pearl Jam a firma "No code" e aver passato il sabato con la “Big band” direttamente dal carnevale di Tempio Pausania, il Miramare gastro & music pub si prepara per un altro fine settimana all'insegna della qualità e della musica dal vivo. Friday tribute night arriva al 15esimo appuntamento consecutivo. La rassegna che apre le porte della Riviera del Corallo ai migliori tributi in musica made in Sardinia in questi mesi si è accreditata come kermesse di punta dell'intrattenimento nella città di Alghero.



Venerdì 16 marzo, ancora un omaggio al pop italiano: questa volta tocca agli 883 e Max Pezzali. Sul palco del pub, la band cagliaritana “Tieni il tempo”, progetto musicale che da un lustro riempie le piazze di tutta la Sardegna attraverso i testi del cantautore lombardo. Quello messo in scena da “Tieni il tempo” è uno spettacolo perfetto, curato in ogni particolare e che ha portato i cinque musicisti isolani a condividere il palco con artisti del calibro di Gabry Ponte, Bianca Atzei, Dear Jack, Moreno o i comici di Zelig e Colorado Cafè. In scaletta, ovviamente, tutte le hits, dagli esordi con Mauro Repetto fino alla carriera da solista.



Sabato 17 è St.Patrick's Day, festività tradizionale irlandese da tempo conosciuta in tutta Europa e non solo. Per l'occasione, la direzione artistica non poteva non proporre un concerto a tema con shanty ed irish drinking songs. I "Bordell" (Pietro Fiori alla voce, Andrea Fanciulli alla chitarra, Raffaele Fanciulli al basso e Peppino Anfossi al violino) guideranno il pubblico in un lungo viaggio tra le verdi colline d'Irlanda ed i profumi di luppolo e salsedine amati dai vecchi lupi di mare, trasformando con le loro sonorità il Miramare in una vera e propria osteria di Dublino. A chiudere la serata, le selezioni di Davide Merlini, storico dj sassarese che ha da poco spento le trenta candeline d'attività con vinili e cdj. Come sempre, i concerti del pub affacciato sulla passeggiata degli algheresi sono ad ingresso libero.