ALGHERO - Continuano i grandi concerti del Jazz club network al Poco Loco di Alghero. Martedi 20 marzo, sarà la volta di uno straordinario quartetto guidato da uno dei più grandi talenti del jazz contemporaneo, che presenterà il suo nuovo lavoro discografico.



"Jersey" è il nuovo raffinato album del batterista Mark Guiliana, da cui prende le mosse il tour internazionale dell'artista alla testa dell'ensemble che schiera Fabian Almazan al pianoforte, Jason Rigby al sax e Chris Morrissey al basso e l'eclettico leader dietro piatti e tamburi in un seducente amalgama di generi e stili, dal rock al più "classico" jazz. Dopo il riuscito affresco sonoro di "Family first", il nuovo lavoro del Mark Guiliana jazz quartet si muove tra preziosi assoli, tenere ballads e ritmi incalzanti, in un'antologia di brani da cui affiorano tracce dei molteplici interessi musicali del batterista che ha al suo attivo importanti e significative collaborazioni con artisti come Avishai Cohen, Brad Mehldau, David Bowie, ma anche Jovanotti, Gretchen Parlato e Dhafer Youssef, dal pop al rock, dal flamenco allo swing.