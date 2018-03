video 13/3/2018 «Più impegno per la winter 2019». Meta, uffici centrali, Ccn: bene così Conto alla rovescia in Riviera del Corallo per l´avvio della stagione summer dell´aeroporto con 45 destinazioni. Massimo Cadeddu (presidente provinciale Confcommercio) chiede però il massimo impegno sul segmento winter: insostenibile un´altra stagione così. Tutto pronto per il possibile ingresso nel Cda della Fondazione Alghero dopo l'apertura ai privati. Il plauso all´amministrazione sulla rivoluzione degli uffici comunali con l'avvicinamento in centro e l´impulso ai Centro Commerciali Natuali: l´intervista