Basket: settimana di fuoco per la Gabetti



ALGHERO - Settimana di fuoco per la Gabetti Alghero. Il sodalizio di patron Salteri dovrà affrontare due sfide difficili nei campionati in cui milita. Nella competizione Open Uisp Sardegna, domani, giovedì 15 marzo, è derby contro i “cugini” della Npa, mentre nel campionato di Promozione maschile Fip, l'appuntamento è domenica 18, sul campo della capolista solitaria Dinamo 2000 Sassari.



Uisp. I rossi della Riviera del corallo incontrano l'altra squadra algherese per quello che è un classico match del torneo. Entrambe i roster hanno un titolo regionale nel palmarès, entrambi hanno partecipato negli scorsi anni alle fasi nazionali, ma la Gabetti è stata l'unica compagine sarda a vincere match oltre Tirreno. La storia degli scontri diretti dice 9-8 in favore della Npa ed i ragazzi seguiti dalla coppia Cossu-Cabras proveranno a portare il dato in parità. Palla a due alle 20.45, al PalaManchia.



Promozione. Nel basket non c'è niente di impossibile, ma sulla carta la sfida contro la Dinamo 2000 è sicuramente la più difficile del campionato. I sassaresi sono la capolista indiscussa con una sola sconfitta alle spalle e soprattutto vantano la miglior difesa del girone, neanche 50punti di media subiti a partita. Coach Cardone ha preparato al meglio la gara e potrà contare sul ritorno dopo una giornata di squalifica di Sanna in cabina di regia, mentre sotto le plance Sissoko è alle prese con un dolore alla caviglia. Il match è in programma domenica, alle 20, sul parquet della Palestra Simula di Via Poligono, a Sassari.



