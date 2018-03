Condividi | S.O. 18:50 Dal 27 marzo attivi dallo scalo di Alghero due collegamenti di linea con i vettori low cost easyJet e Ryanair, a cui si aggiunge dal mese di giugno un volo charter settimanale sullo scalo di Gatwick. Tutti i dettagli L´Alghero-Londra raddoppia



L'Alghero-Stansted sarà trisettimanale fino a ottobre e si somma all'Alghero-Luton operato da EasyJet dal novembre scorso due volte alla settimana. Oltre ai due voli di linea la Riviera del Corallo sarà collegata con l'Inghilterra dal mese di giugno con un volo charter settimanale sui tre scali di Gatwick (Londra), Manchester e Birmingham. Commenti ALGHERO - Confermate tutte le anticipazioni delsulla2018 dall'aeroporto di Alghero [ LEGGI ]. Nessuna novità da segnalare dopo la presentazione ufficiale di questa mattina (giovedì) del calendario voli agli operatori del settore turistico del Nord Sardegna. Scalo del nord Sardegna che si conferma il terzo dell'Isola per numero di destinazioni [ CAGLIARI ] [ OLBIA Si parte dal 25 marzo con l'atteso collegamentocon Barcellona, mentre due giorni dopo, il 27 marzo, sarà la volta della riattivazione della storica rotta Ryanair con Stansted. Collegamento che, fino al novembre 2016 veniva operato 12 mesi all'anno. Quello con Londra, infatti, è un collegamento "simbolo" per la storia dello scalo algherese che ha inaugurato nel 2000 (e da quel volo) il sodalizio con il vettore low cost irlandese, oggi leader in Europa [ LEGGI ].L'Alghero-Stansted sarà trisettimanale fino a ottobre e si somma all'Alghero-Luton operato da EasyJet dal novembre scorso due volte alla settimana. Oltre ai due voli di linea la Riviera del Corallo sarà collegata con l'Inghilterra dal mese di giugno con un volo charter settimanale sui tre scali di Gatwick (Londra), Manchester e Birmingham.