Condividi | P.P. 9:05 Per l'Anac la procedura di vendita è conforme alle previsioni del nuovo codice dei contratti. Ma non mancano alcuni rilievi con l'invio degli atti a Procura e Corte dei Conti per gli approfondimenti sul merito. Chiusa l´istruttoria dell´Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone sulla vendita delle azioni pubbliche della società di gestione dell´aeroporto di Alghero all´F2i Sogeaal all´F2i: vendita conforme

Poi Cantone invia atti in Procura



ALGHERO - Fascicolo chiuso. Raffaele Cantone (nella foto) invia una dettagliata relazione a Sogeaal e Regione, trasmettendo tutti gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Si chiude così l'istruttoria dell'Anticorruzione (sollecitata dall'ex deputato Mauro Pili) sulla vendita delle azioni pubbliche della società di gestione dell'aeroporto di Alghero all'F2i. Sarà la Procura di Sassari, che già da qualche mese aveva avviato un'indagine parallela sulla privatizzazione col supporto della Guardia di Finanza, a valutare eventuali nuovi o più approfonditi profili di indagine.



Contraddittorio tra Anac e Sogeaal svoltosi in assoluta «correttezza», come riportato da Cantone nelle 18 pagine di relazione, in cui si sottolinea la chiusura della procedura di vendita conformemente alle previsioni del nuovo codice dei contratti ed alla normativa di settore. Ma non mancano alcuni rilievi, soprattutto in relazione alle numerose proroghe (ben undici).



«Strumento - scrive l'Anac - non rispondente ai principi generali di trasparenza e non discriminazione», incidendo sulla possibile concorrenzialità nella procedura. Sotto la lente di Cantone finisce anche l'aspetto finanziario determinato alle ingenti risorse pubbliche riversate su Sogeaal sotto forma di ricapitalizzazioni, incentivi e finanziamenti. Motivo per cui secondo il presidente dell'Autorità Anticorruzione sarebbe auspicabile e opportuno prevedere adeguate azioni di monitoraggio sulla nuova gestione, al fine di verificare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.



Pertanto Cantone, nel tramettere la deliberazione depositata presso la segreteria dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 marzo 2018 ai vertici di Sogeaal, chiede «di conoscere con frequenza semestrale le misure di efficienza introdotte e gli investimenti effettuati in conformità a quanto previsto nel piano industriale vigente volti ad assicurare un miglioramento del servizio pubblico». Fascicolo trasmesso anche alla Regione «per le valutazioni di propria competenza». ALGHERO - Fascicolo chiuso. Raffaele Cantone () invia una dettagliata relazione a Sogeaal e Regione, trasmettendo tutti gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Si chiude così l'istruttoria dell'Anticorruzione (sollecitata dall'ex deputato Mauro Pili) sulla vendita delle azioni pubbliche della società di gestione dell'aeroporto di Alghero all'. Sarà la Procura di Sassari, che già da qualche mese aveva avviato un'indagine parallela sulla privatizzazione col supporto della Guardia di Finanza, a valutare eventuali nuovi o più approfonditi profili di indagine.Contraddittorio trae Sogeaal svoltosi in assoluta «correttezza», come riportato da Cantone nelle 18 pagine di relazione, in cui si sottolinea la chiusura della procedura di vendita conformemente alle previsioni del nuovo codice dei contratti ed alla normativa di settore. Ma non mancano alcuni rilievi, soprattutto in relazione alle numerose proroghe (ben undici).«Strumento - scrive l'- non rispondente ai principi generali di trasparenza e non discriminazione», incidendo sulla possibile concorrenzialità nella procedura. Sotto la lente di Cantone finisce anche l'aspetto finanziario determinato alle ingenti risorse pubbliche riversate su Sogeaal sotto forma di ricapitalizzazioni, incentivi e finanziamenti. Motivo per cui secondo il presidente dell'Autorità Anticorruzione sarebbe auspicabile e opportuno prevedere adeguate azioni di monitoraggio sulla nuova gestione, al fine di verificare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.Pertanto Cantone, nel tramettere la deliberazione depositata presso la segreteria dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 marzo 2018 ai vertici di Sogeaal, chiede «di conoscere con frequenza semestrale le misure di efficienza introdotte e gli investimenti effettuati in conformità a quanto previsto nel piano industriale vigente volti ad assicurare un miglioramento del servizio pubblico». Fascicolo trasmesso anche alla Regione «per le valutazioni di propria competenza».