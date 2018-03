Condividi | M.P. 10:38 L´incontro promosso dall´Amministrazione si terrà martedì 20 marzo, alle ore 17, nella sala del Museo Porto Porto Torres, Piano mobilità: presentazione al pubblico



PORTO TORRES - Sarà presentato ai cittadini martedì 20 marzo il Piano urbano della Mobilità sostenibile, lo studio che analizza gli aspetti relativi al traffico e include proposte per l’ottimizzazione e l’integrazione tra il trasporto tradizionale, collettivo, pedonale e ciclabile. All'incontro promosso dall'amministrazione comunale parteciperà l'equipe tecnica del Cirem dell'Università di Cagliari e Sassari, che ha lavorato alla stesura del piano.



«Il Pums – spiega l'assessore alla Mobilità sostenibile, Alessandro Derudas – è un documento strategico che propone soluzioni ideali per migliorare la viabilità della città, l'interconnessione con il porto e il resto del territorio. Soluzioni che sono suffragate da studi, analisi e rilievi effettuati sul campo dai tecnici e che costituiscono un punto di partenza essenziale per affrontare scientificamente la materia della mobilità sostenibile». Gli esperti del Centro interuniversitario ricerche economiche e mobilità dell’Università di Cagliari e Sassari illustreranno il piano martedì 20 marzo, alle ore 17, nella sala conferenze del Museo del Porto.



