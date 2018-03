Condividi | Red 11:32 “Verso il 21 marzo”: oggi e domani, a Quartu Sant´Elena, Guspini, Cagliari ed Alghero cinque appuntamenti che rientrano nell’ambito del percorso che porterà alla celebrazione nella Riviera del corallo della Giornata della memoria e dell´impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie Mafie e legalità: incontri nell´Isola



ALGHERO - Prosegue nei maggiori centri dell’Isola il programma di iniziative “Verso il 21 marzo”, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento organizzati in vista della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La ricorrenza si celebrerà a livello nazionale a Foggia, mentre in Sardegna la manifestazione, organizzata da Libera Sardegna, in collaborazione con Sardegna Solidale, si terrà ad Alghero.



Il programma prevede per oggi (giovedì) tre appuntamenti. I primi due si svolgono in mattinata: all’Istituto Buonarroti di Guspini (dove si parla di “L’antimafia in Italia: la classe dei banchi vuoti”, con la dirigente scolastica Maria Gabriella Picci, la referente per la formazione di Libera Sardegna Isa Saba, la referente del presidio di Libera di Guspini Sara Cappai ed il referente in Sardegna di Libera Giampiero Farru) ed al Liceo D’Arborea di Cagliari (“L’antimafia in Italia: la proposta di Libera”, con il dirigente scolastico Roberto Pianta, la docente Rosalba Mulas, Nanda Sedda e Gianluca Ardu di Libera Sardegna). Il più importante a Quartu Sant’Elena dove, a partire dalle 16.30, nell’aula consiliare, Farru, il sindaco Stefano Delunas, il ricercatore della Fondazione Zancan Tiziano Vecchiato ed il presidente del CoGe Sardegna Bruno Loviselli si confronteranno sul tema “Mafie e povertà”. Il dibattito sarà coordinato dal giornalista Vito Biolchini.



"Verso il 21 marzo" prevede un doppio appuntamento anche domani, venerdì 16 marzo, con protagonisti sempre gli studenti delle scuole superiori. Ad Alghero, a partire dalle 9, nel Liceo Artistico Costantino, ed alle 11, al Liceo Scientifico Fermi, il dirigente scolastico Antonio Uda, Pino Tilocca e Sergio Melis di Libera Sardegna interverranno sul tema "L'antimafia in Italia: la proposta di Libera".