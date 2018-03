Condividi | Red 15:04 Doppio appuntamento domenica 18 marzo, nella Sala conferenze de Lo Quarter, con due concerti-aperitivo, alle 10.30 ed alle 18, con Fabrizio De Andrè: “Non al denaro, non all´amore, ne al cielo” Il Coro Matilde Salvador punta sull´autofinanziamento



ALGHERO - «Primavera non bussa, lei entra sicura», canta Fabrizio De André nel suo celebre brano “Un chimico”, contenuto nel mitico album “Non al denaro, non all'amore, né al cielo”. A qualche giorno dall'inizio ufficiale della Primavera, domenica 18 marzo, il Coro Matilde Salvador di Alghero offre al pubblico due concerti-aperitivo, uno alle 10.30, l'altro alle 18, nella Sala conferenze de Lo Quarter.



Nell'anno dei festeggiamenti dei suoi venticinque anni di attività, il Coro è impegnato in una serie di eventi, uno dei quali necessita anche dell'aiuto di quanti vorranno sostenerlo. Per questo, il Coro Matilde Salvador chiede al pubblico un'offerta per autofinanziamento, in cambio di un'ora in compagnia della musica del grande De André, arrangiata per coro e pianoforte dal maestro Mauro Zuccante.



Ad accompagnare il Coro sarà il maestro Francesco Saba. Dirige il maestro Paolo Carta. Visto il limitato numero di posti della Sala (cento posti), è necessario prenotare il biglietto sabato 17, dalle 10, a Lo Quarter. I due concerti sono resi possibili grazie al supporto della Fondazione Alghero e di alcuni sponsor privati.