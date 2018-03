Condividi | Red 16:04 Sono partiti oggi i nuovi cantieri nelle vie Wagner, Murgia, Principessa Jolanda ed in alcuni tratti di Via Coradduzza, Viale Adua e Via Gramsci per la posa della fibra ottica Nuovi cantieri per Open fiber a Sassari



SASSARI - Sono partiti oggi (giovedì) i nuovi cantieri nelle viae Wagner, Murgia, Principessa Jolanda ed in alcuni tratti di Via Coradduzza, Viale Adua e Via Gramsci per la posa della fibra ottica di Open fiber. Ieri, erano iniziati i lavori in parte delle vie Principessa Maria, Rizzeddu e Livorno.



Anche in questi casi, la società utilizza tecniche come la “minitrincea” e la “trincea tradizionale”, modalità a basso impatto ambientale e che riducono al minimo i disagi. Per completare le operazioni, gli addetti di Open fiber potrebbero chiedere di entrare negli atri dei palazzi.



Saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti la stessa azienda lascerà un avviso nei portoni. In questi giorni, partiranno anche gli interventi di cablaggio nelle vie Brigata Sassari, Colombo (da Via Da Verrazzano a Via Bottego), Cadamosto (da Via Vivaldi a Via Amudsen), Viale Coghinas (da Via Cedrino a Via Vivaldi) e nelle vie Umana, Enea e Nicolodi. Commenti SASSARI - Sono partiti oggi (giovedì) i nuovi cantieri nelle viae Wagner, Murgia, Principessa Jolanda ed in alcuni tratti di Via Coradduzza, Viale Adua e Via Gramsci per la posa della fibra ottica di Open fiber. Ieri, erano iniziati i lavori in parte delle vie Principessa Maria, Rizzeddu e Livorno.Anche in questi casi, la società utilizza tecniche come la “minitrincea” e la “trincea tradizionale”, modalità a basso impatto ambientale e che riducono al minimo i disagi. Per completare le operazioni, gli addetti di Open fiber potrebbero chiedere di entrare negli atri dei palazzi.Saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti la stessa azienda lascerà un avviso nei portoni. In questi giorni, partiranno anche gli interventi di cablaggio nelle vie Brigata Sassari, Colombo (da Via Da Verrazzano a Via Bottego), Cadamosto (da Via Vivaldi a Via Amudsen), Viale Coghinas (da Via Cedrino a Via Vivaldi) e nelle vie Umana, Enea e Nicolodi.