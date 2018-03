Condividi | M.P. 18:12 Mercoledì 21 marzo l’associazione Libera celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, riconosciuta ufficialmente anche dallo Stato italiano Scuole turritane verso la Giornata del ricordo



PORTO TORRES - Mercoledì 21 marzo l’associazione Libera celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, riconosciuta ufficialmente anche dallo Stato italiano. Le scuole, come da indicazioni del Ministero e dell’Usr-Sardegna, sono chiamate ad intraprendere un percorso verso tale data, con attività didattiche e formative. La nostra scuola ha organizzato, in collaborazione col presidio territoriale “Falcone e Borsellino” di Porto Torres, una serie di iniziative che vedranno coinvolti circa 70 alunni della scuola secondaria, che poi parteciperanno alla manifestazione regionale che si terrà il 21 marzo ad Alghero.



Le iniziative sono iniziate lunedì 12 marzo con la proiezione del film “Lea” di Marco Tullio Giordana. Il film racconta in maniera essenziale la tragica storia vera di Lea Garofalo e della figlia Denise, entrambe testimoni di giustizia, che si opposero allo strapotere della ‘ndrangheta. La mattinata si è conclusa con un breve momento di riflessione sulla vicenda, a cura della referente del presidio di Porto Torres Alida Manca, durante il quale gli alunni e le alunne sono stati chiamati ad esprimere le loro emozioni e le loro sensazioni alla presenza con la dirigente scolastica, Annarita Pintadu.



Nella stessa giornata il presidio di Libera Falcone e Borsellino di Porto Torres ha incontrato le classi terze della scuola media di Monte Angellu del Comprensivo numero 2. Gli studenti hanno preso parte alla seconda giornata formativa verso il 21 marzo intitolata "Memoria e Impegno cuciamo insieme". In una prima fase I ragazzi si son messi in gioco attivamente, per comprendere in prima persona l'importanza di fare memoria attiva, insieme sono arrivati a capire come le storie delle vittime innocenti e il dolore dei loro familiari siano parte integrante della storia del Paese. In una seconda fase ogni ragazzo ha deciso di prendersi "cura" di 3 persone vittime innocenti di mafia, scrivendo i loro nomi su un lembo di stoffa. Affinché questi non rimangano solo "frammenti" i ragazzi hanno collaborato tra loro per cucire una grande e unica bandiera.



