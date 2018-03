Condividi | Red 22:21 In programma domani la decima edizione della Giornata europea dedicata alla divulgazione sulle cellule staminali: l´Università degli studi di Sassari conferma il proprio impegno. Coinvolti a Sassari 500 studenti Divulgazione scientifica: l´Uniss all´UniStem day



SASSARI - Continua il lungo ed affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali, che festeggia quest’anno la sua decima edizione. Domani, venerdì 16 marzo, 74 atenei e centri di ricerca in dieci Paesi europei daranno vita in contemporanea al più grande evento europeo di divulgazione scientifica dedicato agli studenti delle scuole superiori. Coordinano l’evento la professoressa della Statale di Milano e senatrice a vita Elena Cattaneo con il team di UniStem, il Centro di ricerca sulle cellule staminali dell’Università degli studi di Milano. Anche quest'anno, l’Università degli studi di Sassari animerà, a partire dalle 9, un evento divulgativo nella sede dell’Istituto d’istruzione Devilla-Dessì-Lamarmora, in Via Montegrappa 2, con i docenti ed i ricercatori del Dipartimento di Scienze biomediche.



Interverranno Margherita Maioli, Pier Andrea Serra ed Andrea Manunta. Coordinano Margherita Maioli, Laura Manca ed Andrea Montella, docenti del Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Sassari, insieme a Nicoletta Puggioni, dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione Devilla-Dessì-Lamarmora Sassari. In particolare, si affronterà il tema dell’influenza dell’alimentazione in medicina rigenerativa e del ruolo antiossidante e neuroprotettivo delle cellule staminali. Alla giornata, parteciperanno circa 500 studenti provenienti da istituti e licei di Sassari, Nuoro, Olbia e provincia, ai quali saranno riservati spazi per dibattiti sui temi della giornata. Ospite sarà il giornalista Federico Baglioni, che parlerà della comunicazione scientifica tra scienza e pseudoscienza. Inoltre, interverrà Emanuele Rotondo, ex capitano della Dinamo Sassari, che con alcuni rappresentanti della squadra testimonieranno che, così come nella ricerca scientifica, per realizzarsi nella vita sono necessari impegno costante, dedizione, trasparenza, correttezza ed integrità morale.



UniStem Day è proprio questo: un viaggio all’origine delle scoperte e della libertà di tracciare e percorrere le infinite strade nei territori inesplorati della ricerca. Nato nel 2009 a Milano da un’idea di Cattaneo, l’evento consolida con la decima edizione la sua dimensione internazionale, raggiungendo il numero record di dieci Paesi europei coinvolti, a testimonianza del crescente interesse verso la scienza e la ricerca scientifica. Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Serbia, Spagna, Svezia ed Ungheria proseguono il loro impegno e danno il benvenuto ai colleghi di Austria e Francia, che partecipano per il primo anno all’iniziativa. Protagonisti della giornata saranno circa 27mila studenti che, attraverso seminari, tavole rotonde, attività di laboratorio, ma anche momenti teatrali e giochi, potranno osservare da vicino i tanti volti del mondo della ricerca scientifica. L’evento vuole quindi essere motivo di coinvolgimento, ispirazione e divertimento. Innovazione tecnologica, le ultime scoperte nel campo delle cellule staminali e le fake news: questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della giornata.



