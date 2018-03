Condividi | Red 10:14 Domani mattina, l´assessore regionale degli Affari generali si confronterà sul tema dei flussi migratori con gli studenti del Liceo “Eleonora D´Arborea” La Regione incontra le scuole: Spanu a Cagliari



CAGLIARI - “Migranti, inclusione e integrazione” è il tema dell’incontro organizzato dalla Regione autonoma della Sardegna, domani, sabato 17 marzo, con inizio alle 9, nell’Aula magna del Liceo “Eleonora d’Arborea”, in Via Carboni Boy 1, a Cagliari. Il momento di confronto ed approfondimento rientra nell’iniziativa “La Regione incontra le scuole”, giunta al settimo appuntamento.



Interverranno gli studenti ed i docenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola, l’assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Cagliari Ferdinando Secchi, il dirigente scolastico Roberto Pianta, il coordinatore del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Pirri Ahmed Naciri insieme ad alcuni giovani che vivono nella struttura. Verranno approfonditi, con diversi contributi e punti di vista, i temi dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei progetti finalizzati all'inclusione ed all'integrazione.



Gli studenti dovranno preparare un video sui contenuti del dibattito. Il servizio, con stile giornalistico, sarà costituito da immagini ed interviste realizzate al termine della mattinata e poi inserito nel sito internet istituzionale della Regione. Nei mesi scorsi, la Regione ha incontrato gli studenti delle scuole superiori di Quartu Sant'Elena, Iglesias, Macomer, Sassari, Nuoro e Tortolì.



Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu Commenti CAGLIARI - “Migranti, inclusione e integrazione” è il tema dell’incontro organizzato dalla Regione autonoma della Sardegna, domani, sabato 17 marzo, con inizio alle 9, nell’Aula magna del Liceo “Eleonora d’Arborea”, in Via Carboni Boy 1, a Cagliari. Il momento di confronto ed approfondimento rientra nell’iniziativa “La Regione incontra le scuole”, giunta al settimo appuntamento.Interverranno gli studenti ed i docenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola, l’assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Cagliari Ferdinando Secchi, il dirigente scolastico Roberto Pianta, il coordinatore del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Pirri Ahmed Naciri insieme ad alcuni giovani che vivono nella struttura. Verranno approfonditi, con diversi contributi e punti di vista, i temi dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei progetti finalizzati all'inclusione ed all'integrazione.Gli studenti dovranno preparare un video sui contenuti del dibattito. Il servizio, con stile giornalistico, sarà costituito da immagini ed interviste realizzate al termine della mattinata e poi inserito nel sito internet istituzionale della Regione. Nei mesi scorsi, la Regione ha incontrato gli studenti delle scuole superiori di Quartu Sant'Elena, Iglesias, Macomer, Sassari, Nuoro e Tortolì.Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu