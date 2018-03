Condividi | Red 9:33 Straordinario risultato per la portacolori della Taekwondo Olmedo al Campionato Italiano per la categoria Cadetti, disputato al GeoVillage di Olbia Taekwondo: bronzo tricolore per Giulia Saccu



OLMEDO - Straordinario risultato di Giulia Saccu al Campionato Italiano Cadetti, prestigioso e meritato piazzamento della Taekwondo Olmedo ottenuto nella più importate competizione nazionale organizzata dalla Federazione italiana taekwondo specialità combattimento, riservato alle categorie Cadetti e Junior cinture nere, svoltosi al Geovillage di Olbia e che ha visto la partecipazione di circa 700 atleti, in rappresentanza di 270 società nazionali. «Il risultato di Giulia Saccu è frutto di un costante ed esponenziale crescita tecnica e agonistica – dichiara il direttore tecnico Stefano Piras - la dimostrazione che gli atleti olmedesi sono allo stesso livello delle più importanti società nazionali. Il Campionato Italiano 2018 è stata una competizione di altissimo livello tecnico, dove hanno partecipato gli atleti candidati alla formazione della Nazionale italiana che parteciperà ai prossimi Mondiali, Europei e Olimpiadi 2020 di Tokyo e 2024 ancora da assegnare fra Parigi e Los Angeles».



«Sono sempre più consapevole del grande potenziale di talenti a disposizione nelle società di Olmedo, in particolare dell’ottima prestazione delle nostre tre ragazze che hanno partecipato al Campionato Italiano 2018 Federica Zedde, Giulia Canu e Giulia Saccu. La medaglia di bronzo al collo di Giulia Saccu – spiega il maestro - poteva essere di altro metallo, purché essendo un risultato di grande rilevanza, visto l’andamento della gara avremmo meritato un piazzamento più prestigioso, considerato che in semifinale è stata sconfitta con il punteggio di 17-15 da Alice Baliva del Centro Tkd Celano (Abruzzo), gara pregiudicata da qualche decisione arbitrale avventata, spinando la strada al titolo italiano all’abruzzese».



