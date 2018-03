Condividi | Red 15:47 Il PalAltoGusto ospita il 17esimo Trofeo Golfo dell’Asinara. Domani e domenica, due giorni di spettacolo al Geovillage Danza sportiva: spettacolo ad Olbia



OLBIA - Il PalAltoGusto del Geovillage di Olbia si trasforma per un week-end nel tempio della danza sportiva. Nel palazzetto del resort gallurese, si disputa domani, sabato 17, e domenica 18 marzo, il 17esimo Trofeo Golfo dell’Asinara, competizione di danza sportiva organizzato dalla Numero Uno Sardegna, Daniele Lodi e Deborah Ceccio, in collaborazione con il Consiglio regionale della Federazione italiana danza sportiva Sardegna.



Il programma della competizione, valevole come prova del circuito Coppa regionale Sardegna 2017/2018, ranking regionale Premio attività per società sportive affiliate Fids Sardegna, si aprirà domani, alle 11. La competizione nelle varie discipline inizierà alla 14. Stessi orari sono previsti per la giornata di domenica.



Gli atleti in gara saranno suddivisi in coppie, solisti, duo/gruppi, e si esibiranno in danze standard e danze latino americane, Duo Synchro latin di specialità, Solo latin, Synchro rumba, Synchro paso doble, Baby dance, Synchro freestyle, Synchro latin, Synchro a tema freestyle, Synchro a tema Latin e Synchro battle. Commenti OLBIA - Il PalAltoGusto del Geovillage di Olbia si trasforma per un week-end nel tempio della danza sportiva. Nel palazzetto del resort gallurese, si disputa domani, sabato 17, e domenica 18 marzo, il 17esimo Trofeo Golfo dell’Asinara, competizione di danza sportiva organizzato dalla Numero Uno Sardegna, Daniele Lodi e Deborah Ceccio, in collaborazione con il Consiglio regionale della Federazione italiana danza sportiva Sardegna.Il programma della competizione, valevole come prova del circuito Coppa regionale Sardegna 2017/2018, ranking regionale Premio attività per società sportive affiliate Fids Sardegna, si aprirà domani, alle 11. La competizione nelle varie discipline inizierà alla 14. Stessi orari sono previsti per la giornata di domenica.Gli atleti in gara saranno suddivisi in coppie, solisti, duo/gruppi, e si esibiranno in danze standard e danze latino americane, Duo Synchro latin di specialità, Solo latin, Synchro rumba, Synchro paso doble, Baby dance, Synchro freestyle, Synchro latin, Synchro a tema freestyle, Synchro a tema Latin e Synchro battle.