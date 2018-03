Condividi | Red 22:06 E’ stata eletta martedì mattina nella sala consiliare da una partecipata assemblea dei soci. Prende il posto di Vincenzo Dessì, che va a ricoprire il ruolo di vice Coldiretti Arbus: Michela Dessì nuova presidente



ARBUS -E’ Michela Dessì la nuova presidente di sezione di Coldiretti Arbus. E’ stata eletta martedì mattina nella sala consiliare da una partecipata assemblea dei soci. Prende il posto di Vincenzo Dessì, che va a ricoprire il ruolo di vice.



Con Arbus, si aprono i rinnovi delle cariche dei dirigenti Coldiretti del sud Sardegna, che vede impegnata tutta l’organizzazione sarda e nazionale. In primavera, saranno nominati tutti i nuovi dirigenti delle sezioni per poi passare a quelli provinciali, regionali, per finire con il nazionale.



