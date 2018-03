Condividi | Red 16:02 I rappresentanti del Ncd nel Consiglio comunale di Alghero Cesare Emiliano Piras e Maria Grazia Salaris hanno protocollato una mozione per la “costruzione di parcheggi interrati in Piazza della Mercede” «Parcheggi interrati in Piazza della Mercede»



ALGHERO - I rappresentanti del Ncd nel Consiglio comunale di Alghero Cesare Emiliano Piras e Maria Grazia Salaris hanno protocollato una mozione per la «costruzione di parcheggi interrati in Piazza della Mercede». E' un’opera di cui si parla da tanti anni in città ed esiste a riguardo uno studio di fattibilità del 2006 della società Saba, commissionato, attraverso un avviso pubblico, dall’allora Amministrazione Tedde.



«Oggi più che mai si rende necessario mettere tra le priorità questa importante infrastruttura, che chiediamo venga inserita da subito nel Piano triennale delle opere pubbliche, anche alla luce dell'adozione del Piano del traffico, che prevede modifiche sostanziali delle abitudini di mobilità nella città, con l'allargamento della zona a traffico limitato e individuazione di nuove aree pedonali, con conseguente fisiologica diminuzione delle aree di parcheggio», dichiarano Piras e Salaris, che ritengono questa «un'opera pubblica di fondamentale importanza, che permetterebbe la realizzazione di circa trecento parcheggi interrati e la riqualificazione di Piazza della Mercede, e che risolverebbe in maniera quasi definitiva il problema dei parcheggi del centro della città».