Condividi | Red 8:04 È stato approvato dalla Giunta comunale di Sassari il progetto di fattibilità per il ripristino dei danni infrastrutturali all´Argentiera. I lavori di ripristino, che saranno avviati nelle prossime settimane, sono suddivisi in quattro lotti e si concluderanno entro l'estate Argentiera: 300mila euro per la messa in sicurezza



SASSARI - È stato approvato dalla Giunta comunale di Sassari il progetto di fattibilità per il ripristino dei danni infrastrutturali all'Argentiera. Il finanziamento di 300 mila euro, stanziato dalla Regione autonoma della Sardegna nel dicembre 2017, sarà impegnato non solo per gli interventi sulle strade, ma anche per la regimazione delle acque, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'intera borgata.



«In seguito all'approvazione del bilancio – spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici Ottavio Sanna – abbiamo provveduto ad assegnare l'incarico d'urgenza, individuando un tecnico esperto di regimazione delle acque. Avevamo preso un impegno con i cittadini e le cittadine della borgata alla fine dello scorso anno, anche in occasione dell'incontro che si era tenuto a Palmadula in presenza della Circoscrizione unica della Nurra».



I lavori di ripristino, che saranno avviati nelle prossime settimane, sono suddivisi in quattro lotti e si concluderanno entro l'estate prossima. «L'avvio di questa prima e necessaria fase di interventi è solo una parte delle opere che l'Amministrazione intende portare avanti - conclude Sanna - Ulteriori lavori sono previsti in seguito. La valorizzazione e riqualificazione del borgo minerario passa innanzitutto dalla sua messa in sicurezza e dall'adeguata fruizione delle strade e degli spazi pubblici da parte della cittadinanza residente». Commenti SASSARI - È stato approvato dalla Giunta comunale di Sassari il progetto di fattibilità per il ripristino dei danni infrastrutturali all'Argentiera. Il finanziamento di 300 mila euro, stanziato dalla Regione autonoma della Sardegna nel dicembre 2017, sarà impegnato non solo per gli interventi sulle strade, ma anche per la regimazione delle acque, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'intera borgata.«In seguito all'approvazione del bilancio – spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici Ottavio Sanna – abbiamo provveduto ad assegnare l'incarico d'urgenza, individuando un tecnico esperto di regimazione delle acque. Avevamo preso un impegno con i cittadini e le cittadine della borgata alla fine dello scorso anno, anche in occasione dell'incontro che si era tenuto a Palmadula in presenza della Circoscrizione unica della Nurra».I lavori di ripristino, che saranno avviati nelle prossime settimane, sono suddivisi in quattro lotti e si concluderanno entro l'estate prossima. «L'avvio di questa prima e necessaria fase di interventi è solo una parte delle opere che l'Amministrazione intende portare avanti - conclude Sanna - Ulteriori lavori sono previsti in seguito. La valorizzazione e riqualificazione del borgo minerario passa innanzitutto dalla sua messa in sicurezza e dall'adeguata fruizione delle strade e degli spazi pubblici da parte della cittadinanza residente».